Spaccio di droga in corso Garibaldi, arrestato pusher polacco

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in corso Garibaldi due persone a bordo di un’auto e le hanno fermate.

I poliziotti hanno trovato indosso al passeggero un involucro contenente 25 grammi di cocaina mentre, nel vano portaoggetti dell’autovettura, hanno rinvenuto due involucri con un grammo di marijuana e 0,13 grammi di cocaina.

George Mihai Nicolae Lacatos, 21enne polacco con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il conducente, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.