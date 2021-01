Spaccio di droga nel Parco Mazzini: arrestati tre pusher, denunciati altri due

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della Squadra Mobile hanno notato in via Calata Capodichino, nei pressi del Parco Mazzini, un viavai di persone che si avvicinavano alla guardiola di un palazzo e consegnavano banconote in cambio di qualcosa. I poliziotti si sono avvicinati, hanno bloccato cinque persone e hanno rinvenuto nel gabbiotto 186 involucri contenenti complessivamente 71 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga e 205 euro.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ In casa un chilo di hashish, una pistola e un coltello: arrestato... LA TRUFFA Napoli, fermati due truffatori: millantavano parentele in questura LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, fermata babygang in strada nonostante...

N. B., L. R. e D. A., di 32, 37 e 29 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre A.S. e P.L., napoletani di 31 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lo stesso reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA