Spaccio di droga nella Cisternina, arrestato spacciatore di ​crack

Ancora crack nelle piazze di spaccio della “Cisternina”. I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato C.A. – 27enne di Pomigliano già noto alle forze dell'ordine – per detenzione di droga a fini di spaccio. sorpreso in Via Leopardi, all’interno del locale complesso popolare, il 27enne nascondeva nelle tasche 52 dosi di crack e 57 euro in contante, ritenuto provento illecito. L’uomo è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA