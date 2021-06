Spaccio di droga nella Cisternina, arrestato 25enne con cocaina e crack

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Aversano, 25enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Era nel complesso popolare “Cisternina” e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 38 dosi di cocaina, 106 di crack, 3 di hashish e 7 di marijuana. Nelle sue tasche anche 655 euro in contante ritenuto provento illecito.

Aversano è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.