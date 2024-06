Napoli, spaccio di droga a Scampia: arrestato 30enne

A Scampia i Carabinieri della locale stazione sono sempre impegnati nella lotta allo spaccio di droga e si trovano a fronteggiare pusher creativi e espedienti, seppur illegali, sempre più geniali.

L’ultimo arresto è avvenuto nel lotto K e a farne le spese è il 30enne Ivan Mazzarella, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno tenuto d'occhio e hanno notato che il 30enne andava e tornava avvicinandosi sempre ad un'auto parcheggiata non prima di chinarsi in modo fulmineo.

Dopo aver fermato i clienti, i militari hanno deciso di fermare e controllare il 30enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse dosi tra hashish, marijuana e cocaina. Le dosi, già pronte per la vendita al dettaglio, erano all'interno di cofanetti calamitati e creati artigianalmente messi sotto l'auto. Sequestrata anche la somma contante di 740 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.