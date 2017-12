Domenica 24 Dicembre 2017, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:15

Sant’Antimo. Spaccio di droga, arrestate due persone. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo a trarre in arresto Giuseppe Maiello di 38 anni e Pasquale Errichiello di 32. I due sono stati notati dai militari in via Modigliani mentre vedevano degli stupefacenti alla vista dei carabinieri sono scappati in sella ad uno scooter ma sono stati bloccati in piazza della Repubblica. Sono stati trovati in possesso di dieci dosi di cocaina. Lo scooter, intestato ad un 25enne è stato sottoposto a sequestro in quanto sprovvisto di assicurazione. I due fermati sono ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.