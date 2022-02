Spaccio di droga subito dopo il lockdown: arrestate 5 persone a Torre del Greco

Subito dopo la fine del lockdown imposto nel 2020 a causa della pandemia, avevano allestito e gestito una piazza di spaccio di droga nell’area posta a ridosso del porto di Torre del Greco. Ignari che le loro attività di cessione di hashish, cocaina e marijuana fossero monitorate dagli agenti di polizia. Un’attività condotta dalla squadra investigativa del commissariato di polizia di via Sedivola, andata avanti dall’agosto del 2020 al gennaio del 2021, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, con l’ausilio di intercettazioni e servizi di appostamento e osservazione, consentendo di identificare numerosi assuntori di sostanza stupefacente, che in molte occasioni erano stati trovati in possesso delle dosi poco prima acquistate.

Oggi la svolta: in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, gli agenti guidati dal primo dirigente Antonietta Andria hanno arrestato quattro persone accusate di avere gestito la piazza di spaccio di stupefacenti nel centro storico di Torre del Greco. Una quinta persona, destinataria della stessa ordinanza cautelare, essendo imbarcata per lavoro, è stata invece arrestata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani al momento dell’attracco al porto della città siciliana.