Spaccio di droga tra via Salvator Rosa e piazza Mazzini, fermato il pusher

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di droga Gaetano Olimpio, 41enne già noto alle forze dell'ordine e fermato in via Salvator Rosa, all'altezza di piazza Mazzini, mentre percorreva sempre lo stesso tratto di strada avvicinando velocemente i “clienti” per cedere lo stupefacente. Bloccato e identificato, il 41enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina di 1 grammo e 1.600 euro in denaro contante.

