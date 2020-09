Spaccio di hashish sulle scale del condominio, arrestato 60enne a ​Secondigliano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno notato in via dello Scirocco un uomo che, sulle scale esterne di un edificio, ha consegnato qualcosa a un giovane in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un astuccio con 11 bustine contenenti hashish per un peso complessivo di 14 grammi e della somma di 20 euro.

Antonio Bove, napoletano di 60 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

