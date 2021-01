I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato Luca Ferrara, 24enne di Pianura già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso in Via Monti mentre cedeva a due “clienti” dosi di marijuana in cambio di denaro. Bloccato e perquisito il 24enne è stato trovato in possesso di 115 euro in contante ritenuto provento illecito. È ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

