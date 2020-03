Gli agenti del commissariato Bagnoli hanno fermato in via Dalmazia un giovane di 20 anni che, dopo aver prelevato qualcosa da un’aiuola, l’ha consegnata a una persona in cambio di una banconota.



I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendo la somma di 120 euro e hanno trovato, occultato nel giardinetto, un sacchetto con otto bustine di marijuana del peso complessivo di circa 16 grammi. © RIPRODUZIONE RISERVATA