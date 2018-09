Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Chiaiano hanno arrestato questa mattina tre persone, un 55enne un 39enne e un 25enne, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito dei servizi d i prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare del dilagante fenomeno dello spaccio di droga, i poliziotti effettuavano un controllo in un autolavaggio del rione San Gaetano dove all'interno di un piccolo vano adibito a deposito di materiale e nella disponibilità del personale dell'autolavaggio un panetto di sostanza marrone e 13 stecche già confezionate dello stesso materiale, stipate tutte in un sacchetto di plastica trasparente tipo cellophane, insieme ad un coltello utilizzato, verosimilmente per il taglio della sostanza che analizzata al narcotest risultava essere Hashish per un peso complessivo di circa 170 grammi. Due delle persone arrestate dichiaravano, spontaneamente, che lo stupefacente stipato, nella loro disponibilità, era per uso personale.

Nel marsupio di uno dei tre erano stipati due coltelli pertanto gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione presso la sua abitazione rinvenendo un ulteriore coltello ed una piantina di canapa indiana di circa un metro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria ed i tre uomini arrestati ed associati persso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

Sabato 29 Settembre 2018

