Napoli, spaccio di droga in vico Fonseca: arresato 20enne in possesso di cocaina e hashish

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Fonseca hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che stava consegnando qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due rinvenendo indosso allo spacciatore 160 euro, mentre l'acquirente è stato trovato in possesso di tre involucri con 1,1 grammi circa di cocaina e 2 stecche di hashish del peso di circa 3,6 grammi.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, arrestato narcos diretto in Germania: trasportava 87 ovuli di... LA SICUREZZA Spaccio di droga a Ischia, arrestato pusher di cocaina LA DROGA Spaccio di droga a Pompei, denunciato giovane con ​tre piante di...

S.C., 20enne napoletano, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un 42enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.