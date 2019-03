Giovedì 21 Marzo 2019, 14:15

Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato Mario Coscia, 36 anni, e Giovanni Criscuolo, 26 anni, entrambi napoletani, fermati all'incrocio tra via Monviso e via Monte San Michele mentre vendevano droga. Sequestrate 10 dosi di cocaina e 135,00 euro in banconote di diverso taglio.