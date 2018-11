Venerdì 9 Novembre 2018, 19:47

Gli agenti del commissariato di Ischia hanno arrestato Salvatore Perna, 40enne napoletano, e Nicola Toscano, 40enne di Casamicciola Terme, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti hanno notato in via Girardi una persona che cedeva un involucro a un uomo a bordo di un furgone. Gli agenti hanno immediatamente bloccato i due 40enni. Alla vista della polizia, l’uomo di Casamicciola ha gettato l’involucro pieno di cocaina dal finestrino, che è stato prontamente recuperato dai poliziotti. A seguito di controllo, gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche di Perna e all’interno del marsupio 1.525 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio.