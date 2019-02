Sabato 9 Febbraio 2019, 11:43

Sorpreso a spacciate droga nel centro storico di Napoli. Così un 20enne nigeriano è stato arrestato dagli agenti della dell'ufficio prevenzione generale, sezione Volanti, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.L'arresto è avvenuto ieri sera quando i poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, in via Largo San Giovanni Maggiore, hanno notato il giovane 20enne che stava effettuando uno scambio droga-soldi con un giovane acquirente. Gli agenti hanno bloccato il giovane nigeriano e nella tasca del suo giubbino sono stati rinvenuti 24,98 grammi di marijuana e 2,43 di hashish, tutti già confezionati e pronti per essere venduti. Il ragazzo è stato arrestato, in attesa di essere giudicato questa mattina con il rito per direttissima.