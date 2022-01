Napoli, arrestato 66enne per spaccio di droga

Uno spacciatore di droga è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di ieri nella zona di piazza Mercato, a Napoli. V. D. G., 66 anni, già denunciato in passato è stato notato dagli agenti di una volante in via Gabella della Farina, mentre scambiava con una persona qualcosa in cambio di soldi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Spacciava anche se ai domiciliari: arrestato 39enne di Salerno I CONTROLLI Pozzuoli, presa una spacciatrice con cocaina, bilancini e 1600 in... CRONACA Spaccio di droga, in corso maxi operazione: 14 misure cautelari

I poliziotti hanno bloccato i due nell'androne di un vicino stabile ed hanno sequestrato a V.D.G. 7 involucri con un grammo circa di crack, un bilancino di precisione e 120 euro. L'acquirente era in possesso di una dose di crack di 0,3, grammi ed è stato multato per detenzione di stupefacenti per uso personale.