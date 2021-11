Spaccio di droga al Parco Verde di Caivano: arrestati due pusher e migliaia di euro sequestrati

Ennesima operazione anti-droga a Caivano per i carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna e per i militari della compagnia di Casoria.

Il Parco Verde il teatro delle diverse perquisizioni effettuate volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette un 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lì sono stati rinvenuti e sequestrati 764 grammi di marijuana, 7 grammi di cocaina, mille e 500 euro in contanti ritenuti provento del reato e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio anche un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della locale tenenza hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva della droga ad un cliente. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di una busta come è accaduto qualche giorno fa ad un suo concittadino e arrestato anche lui dai militari dell’arma. Rivenute e sequestrate al suo interno 27 dosi di cocaina, 30 dosi di cobret-eroina, 34 dosi di hashish, 155 dosi di crack, 42 dosi di marijuana per un peso complessivo di 186 grammi di droga. Sequestrate anche la contante di 1267 euro e l’ormai nota radio trasmittente.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Durante le operazioni i carabinieri, in un locale di una palazzina del complesso popolare, hanno rinvenuto e sequestrato 11mila 840 euro.