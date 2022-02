Scampia, lotta allo spaccio di droga: pusher 19enne arrestato due volte nell'arco di due giorni

A Scampia è incessante l’impegno dei carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A dimostrare lo sforzo profuso sono gli arresti effettuati in questi ultimi 20 giorni. Sono 7 infatti gli arresti per droga effettuati. Una vendita al dettaglio costante e quotidiana che fornisce al potenziale cliente una notevole varietà di prodotti. Dalla cocaina all’eroina passando per l’hashish e la marijuana senza dimenticare l’intramontabile cobret.

APPROFONDIMENTI IL CASO Incendio a Napoli, auto in fiamme all'alba: indagini in corso IL CASO Stesa a San Vitaliano, esplosi 10 colpi da arma fuoco: nessun ferito... L'OPERAZIONE Cocaina, vendite gestite dai clan: 3 arresti, coinvolto un minorenne

Quest’ultima droga dà l’effetto di un morso di un cobra (da qui il nome) ed è una sostanza derivante dagli scarti dell’eroina e dalla lavorazione dell’oppio. Pericolosissimo e assai dannoso, il cobret spesso viene accostato al noto quartiere napoletano ed è il sintomo di una dipendenza a bassissimo costo che si propaga in tutte le fasce economiche della popolazione. Gli arrestati sono vecchie conoscenze delle forze dell’ordine ma non mancano soprese come incensurati o giovanissimi pusher alle prime armi. L’ultimo a finire in manette ieri è stato un 19enne, andato a processo 2 volte in poco più di 48 ore.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, 19enne del posto che solo due giorni prima aveva provato la stessa esperienza. Con lui, Nabil Ghribi, 32enne di origini tunisine. I militari hanno fermato al piano terra il 32enne e lo hanno perquisito. Nelle sue tasche la somma contante di 110 euro. Probabilmente era il “palo” visto che poco più sopra i carabinieri hanno bloccato Esposito con poco più di 200 euro nelle tasche. Accanto a lui - in un’intercapedine delle parete - 8 dosi di cobret, 27 di crack, 1 di eroina, 16 di cocaina e 7 dosi di hashish. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre i 2 arrestati che risponderanno di detenzione di droga a fini di spaccio sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio.