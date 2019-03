Domenica 31 Marzo 2019, 14:45

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato per detenzione di stupefacente, un 49enne del luogo censurato. I militari lo hanno controllato e perquisito al porto di Casamicciola trovandolo in possesso di un involucro in cellophane contenente 5.6 grammi di eroina.