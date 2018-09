Spaccio di hashish su due ruote, arrestato pusher nel Napoletano

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:51

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato Raffaele Sannino, 20enne di Afragola, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente in concorso con un 25enne che è stato denunciato.Durante l’attività di prevenzione e contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato in via Nicola Setola un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di una banconota di 10 euro, riceveva una stecca di hashish da un giovane.I poliziotti hanno deciso di intervenire e, a seguito di un controllo, hanno rinvenuto addosso al 20enne sette stecche di hashish.