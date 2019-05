Martedì 7 Maggio 2019, 14:53

Gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Adelaide Tabasco, napoletana di 48 anni, fermata nella sua casa di Ponticelli dove aveva allestito una fiorente attività di spaccio.In un cassetto, i poliziotti hanno scoperto un doppio fondo in cui erano nascosti 14 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi, 750 euro suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione, il tutto celato in una busta di cellophane.