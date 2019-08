Domenica 18 Agosto 2019, 11:23

Un 36enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato a Marigliano nel complesso popolare «ex legge 219» per spaccio. Il 36enne è stato sorpreso dai carabinieri poco dopo aver venduto 4 grammi di hashish ad altrettanti giovani del posto. Questi ultimi sono stati fermati, identificati e segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacente.I militari hanno poi perquisito la casa del 36enne trovando 10 grammi di hashish e 5 di crack, tutti in dosi. La droga è stata sequestrata mentre l'uomo è stato portato in carcere.