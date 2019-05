Martedì 7 Maggio 2019, 12:59

Nell’ambito di un servizio per monitorare le persone in arrivo al porto di Ischia, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 23enne incensurato trovato in possesso di 28 grammi di hashish divisi in tre stecchette. Non bastasse, a casa sua i militari hanno sequestrato un bilancino digitale, ritagli di cellophane e un coltello.