Spaccio in villa nel Napoletano, 80 clienti al giorno: blitz dei carabinieri, cinque arresti

Spaccio di cocaina in una villa del Napoletano: una vera e propria piazza capace di gestire anche oltre 80 clienti al giorni. Cinque gli arresti al termine di una indagine coordinata dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria. Dopo alcune segnalazioni, è stato accertato che lo spaccio avveniva in una villa in località Pascarola di Caivano. Dal 12 ottobre al 3 novembre scorso si è registrato il passaggio e la sosta di oltre 730 autovetture, con picchi di 80 auto al giorno ed una frequenza costante che partiva alle 11.30 circa della mattina per concludersi a notte inoltrata.



Fermati dieci acquirenti trovati in possesso di singole dosi; alcuni hanno ammesso di aver acquistato cocaina più volte a settimana da circa un anno e di aver notato in quella casa centinaia di grammi di droga. I pusher sono riusciti a buttare la cocaina nel water, prima che i carabinieri riuscissero a superare numerosi ostacoli fissi piazzati.