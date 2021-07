Spaccio nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 24enne a Mugnano

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Nicola Giaccio, 24enne di Scampia sorpreso all’interno di un parcheggio di un centro commerciale di via Pietro Nenni mentre cedeva una bustina in cambio di denaro ad un uomo poi segnalato alla prefettura.

Prima che potesse fuggire è stato bloccato e poi perquisito: nelle tasche un involucro di plastica contenente 10 dosi di cocaina e 366 euro in contante ritenuto provento illecito.

Giaccio è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.