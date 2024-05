Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza San Francesco a Capuana un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dalla cavità orale, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovata in possesso della dose appena acquistata, sia l’indagato che è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti cocaina, di 3 involucri di eroina e di 85 euro, evidente provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, un 36enne ghanese, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.