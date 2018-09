Napoli, spappolarono la milza a Gaetano: messa alla prova per sette del branco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Settembre 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 10:09

Qualcuno riprenderà gli studi frequentando la scuola, qualcun altro seguirà un corso per imparare il mestiere di cuoco, pizzaiolo o parrucchiere. E per un anno dovranno abbinare allo studio attività di volontariato e impegnarsi a seguire il programma di rieducazione stabilito dagli assistenti sociali. Parliamo degli aggressori di Gaetano, lo studente quindicenne picchiato dalla baby gang all'uscita della metro di Chiaiano. Accadde la sera del 12 gennaio scorso, Gaetano finì in ospedale con la milza irrimediabilmente spappolata. Picchiato senza un motivo. Ieri la svolta in Tribunale: sette dei nove aggressori, tutti tornati liberi, inizieranno il percorso di rieducazione e tra un anno, se i risultati saranno ritenuti soddisfacenti, vedranno definitivamente chiusa la vicenda evitando il processo.Tecnicamente si tratta dell'istituto della messa alla prova. Lo ha concesso il giudice Pietro Avallone al termine dell'udienza celebrata ieri al Tribunale per i minorenni, ma a patto che i giovani seguano il programma, altrimenti ci sarà il processo e una sentenza. Sono state invece stralciate le posizioni degli altri due ragazzi della gang, per i quali il giudice ha disposto comunque la revoca della misura cautelare, stabilendo la misura amministrativa della permanenza nella comunità dove di recente sono stati trasferiti, e ha fissato a novembre l'udienza per valutare i programmi che gli assistenti sociali predisporranno per il loro recupero. È passata, dunque, la linea che prevede di concedere a questi ragazzi giovanissimi (hanno tra i 13 e i 17 anni) l'opportunità di seguire un percorso alternativo alla condanna e alla reclusione. Soddisfatta la difesa (gli avvocati Luca Gili, Fulvia Guardascione, Carmine Ippolito, Antonella Regine, Giovanni Rendina, Anita Salzano).