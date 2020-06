Spara due volte contro l'ex compagna, preso dai carabinieri a Vico Equense

I carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata , hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa in data odierna dall’ufficio Gip di quel Tribunale, nei confronti di Abagnale Antonio, gravemente indiziato, in relazione al ferimento della ex compagna avvenuto a Vico Equense, mediante l’esplosione di due colpi di arma da fuoco . Ultimo aggiornamento: 23:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA