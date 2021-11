Sparatoria a Napoli, lite notturna per la viabilità finisce nel sangue: feriti un uomo e una donna

Ai primi colpi di pistola la gente ha subito pensato ad un agguato di camorra. Fuggi fuggi generale, urla e terrore tra chi, ieri sera, si trovava in via Cristallini, nel quartiere Sanità: invece tutto sarebbe stato scatenato da una lite per motivi legati ad una precedenza stradale.

Ad essere colpiti poco dopo le 21, non lontano da una paninoteca ancora affollata di clienti, sono due stranieri. Un uomo e una donna, entrambi di nazionalità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati