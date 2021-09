A Torre Annunziata torna la paura: spari davanti a un bar, illeso l'obiettivo dell'agguato

Sparatoria all’esterno di un bar, probabilmente nel tentativo, fallito, di colpire un elemento di spicco del clan Limelli-Vangone di Boscotrecase. Ancora colpi di pistola a Torre Annunziata, a una settimana dal doppio raid che ha causato un ferito grave e un morto. Stavolta è accaduto in periferia, in via Sepolcri, strada che segna il confine con Boscoreale e Boscotrecase, lì a due passi dalla roccaforte del clan Limelli-Vangone, dove si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati