Spari nella notte nel Napoletano: ragazzino e ragazzina feriti alle gambe e ricoverati in ospedale

Ancora un raid che vede coinvolti minori in provincia di Napoli. La scorsa notte un ragazzino di 16 anni e una ragazzina di 15 a bordo di uno scooter sono stati avvicinati nei pressi del Parco 900 di Acerra da alcuni sconosciuti presumibilmente per un tentativo di rapina. Ne è scaturita una sparatoria, il ragazzino è stato ferito al polpaccio e la ragazzina alla gamba. Non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga il commissariato e la squadra mobile di Acerra.