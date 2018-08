Sparatoria al Vasto e paura tra i residenti: ferito un extracomunitario

Venerdì 3 Agosto 2018, 00:18 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 00:41

Notte di terrore e di violenza al Vasto. Un ragazzo extracomunitario è stato ferito in vico Venezia all’angolo con via Milano, intorno alle 22:30. I colpi - tre a quanto riferiscono i cittadini - sono stati avvertiti chiaramente dai residenti del posto.Attualmente non si sa nulla sulla dinamica dell’accaduto e sulle condizioni di salute del ragazzo, che pare sia stato ferito ad uno degli arti inferiori. Sul posto stanno svolgendo le indagini del caso gli uomini della polizia di stato.