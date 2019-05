Sparatoria contro pescivendolo: cinque anni di carcere per il «capobanda»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:33

TORRE DEL GRECO - Spararono ad un pescatore incensurato ma non riuscirono a colpirlo: ordine di carcerazione per il «capobanda». I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torre Annunziata, per Salvatore di Giulio agli arresti domiciliari a Ercolano: dovrà scontare 5 anni di galera per tentato omicidio.L’uomo, insieme ad un suo coetaneo Salvatore Biondi, è accusato di aver guidato due minorenni che a bordo di uno scooter, il primo luglio del 2018, hanno inseguito l’auto del pescatore C.V, 23enne, da via XX Settembre a Torre del Greco, fino all’incrocio di via del Clero per poi esplodergli contro tre colpi di pistola. Il tutto per una vendetta a seguito di un litigio, il giorno precedente, all’interno di un bar. Uno dei proiettili che giunsero a destinazione non colpì il pescatore perché rimbalzò sul lunotto dell’auto e si conficcò in una lamiera della carrozzeria. Così il conducente rimase illeso.Alla fine di quel luglio furono arrestati dai carabinieri i due maggiorenni, Di Giulio e Biondi, accusati di aver guidato i due «sicari» minorenni, E.B. ed A.A., di 17anni, che in sella allo scooter avevano inseguito la vittima ed esploso il fuoco. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, inoltre, hanno arrestato per evasione Ferdinando Castaldo, ritenuto vicino al clan Birra-Iacomino. L’uomo, agli arresti domiciliari ad Ercolano, è stato scoperto in giro insieme ad un altro pregiudicato.