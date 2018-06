Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 09:06

Spari a Forcella questa notte e un ferito in gravi condizioni, attualmente ricoverato all'ospedale Loreto Mare. La vittima è un 22enne napoletano, A.T., colpito da diversi colpi di arma da fuoco all'addome e alle due gambe. L'uomo è stato operato d'urgenza ed è ora nel reparto di Rianimazione del nosocomio in via Vespucci, in prognosi riservata.Prima di entrare in sala operatoria ha riferito agli agenti della polizia di essere stato avvicinato da una persona a piedi che, senza dirgli nulla, ha esploso quattro colpi di pistola che lo hanno raggiunto a una gamba e alla schiena. Sul posto i poliziotti hanno trovato quattro bossoli calibro 9x21 e tracce di sangue, oltre a un telefono ormai inutilizzabile.