Sparatoria in pescheria dopo lite: diciottenne fermato per tentato omicidio a Torre Annunziata. Lo scorso 30 dicembre, in via Roma, una lite nata da futili motivi di viabilità culminò con l’esplosione di colpi di arma da fuoco all’indirizzo della pescheria 'O vangelista da parte di un giovane a bordo di un motociclo. Nel corso dell'assalto furono ferite due persone, che tuttora si trovano in prognosi riservata.Le indagini dei poliziotti del commissariato torrese hanno consentito di ricostruire l’accaduto e il presunto responsabile. Nel pomeriggio gli agenti hanno fermato C.M., 18enne di Torre Annunziata, gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio, lesione aggravate e porto illegale di arma da fuoco.