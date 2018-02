Un uomo di 55 anni, M.D.A., è ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso per ferite da colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto all'addome. L'uomo è stato trasportato al Cardarelli dall'ospedale di Acerra dove ha ricevuto le prime cure. Gli agenti, poco prima, erano intervenuti nel Rione Salicelle di Afragola dove era stata segnalata l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, circostanza confermata dal sopralluogo della polizia sul posto. M.D.A. ha diversi precedenti per ricettazione e furto.

Lunedì 12 Febbraio 2018, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA