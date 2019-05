Venerdì 17 Maggio 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 13:15

È avvenuta in via Toledo la sparatoria nella quale è rimasto ferito il giovane di 22 anni portato successivamente all'ospedale Pellegrini, dove è arrivato poi un uomo - forse lo stesso killer - che ha sparato all'interno del nosocomio.La zona della sparatoria già in passato teatro di 'stesè e agguati, nonostante sia nel centro della città, è frequentata anche nelle ore notturne da numerosi ragazzi che si radunano nei pressi di alcuni bar aperti anche di notte. Resta da chiarire se gli altri due ragazzi indicati da uno dei dottori come minorenni e feriti siano stati colpiti in via Toledo o durante l'azione del killer all'interno dell'ospedale.