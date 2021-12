Spari in pescheria nel Napoletano all'antivigilia di Natale: ucciso un pescivendolo

Spari in pescheria nella notte dell'antivigilia, un morto in provincia di Napoli. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 a Boscoreale, in via Armando Diaz. Secondo una prima ricostruzione i colpi di pistola sono stati esplosi durante le concitate fasi di una rapina all'interno del negozio affollato.

Dopo la rapina, uno dei pescivendoli avrebbe inseguito i rapinatori che gli hanno sparato. Ferito gravemente, l'uomo è stato accompagnato subito al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è arrivato già cadavere. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.