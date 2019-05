Venerdì 3 Maggio 2019, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Preghiamo per la piccola bimba che lotta per la vita al Santobono perché colpita da un proiettile di un vile criminale indegno di appartenere all’umanità. Il pensiero e la preghiera del popolo napoletano sono con il cuore per questa innocente creatura. Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia». È quanto afferma in una nota il sindaco de Magistris a proposito della sparatoria in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bimba di tre anni.