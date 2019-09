Martedì 3 Settembre 2019, 22:06 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparatoria in via del Monte a Torre del Greco: ferito 25enne. Alle 19.30 circa un giovane, per motivi ancora da accertare, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ad una gamba, ora è all’ospedale Maresca per essere medicato ma pare che sia fuori pericolo di vita. Indagano sulla vicenda i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e del comando di via Generale Dalla Chiesa alla guida del capitano Emanuele Corda in intervenuti sul posto.Non è ancora chiaro se i due ignoti che hanno sparato al giovane, poi dileguatisi prima dell’arrivo dei militari, lo abbiano colpito per una sua reazione ad una rapina, nella strada alquanto isolata, o per altri motivi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti.