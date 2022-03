Spari a Frattamaggiore, esplosi colpi di pistola contro pizzerie e autonoleggio

Notte di terrore a Frattamaggiore: colpi d’arma da fuoco contro tre pizzerie e un noleggio auto. Sono ben quattro gli episodi registrati dalle forze dell’ordine nel Comune della provincia a nord di Napoli. Questa mattina è stata fatta l’amara sorpresa dai titolari di Anema e pizza in corso Durante, Sapureat in corso Vittorio Emanuele e Palapizza in via Vittoria. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in tutti i casi contro le serrande e le vetrate delle attività danneggiandole. La polizia di Stato e i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi attivando immediatamente l’indagine. Sono state visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero portato i primi riscontri. Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero agito a bordo di una Fiat Panda che è stata trovata carbonizzata ad Arzano. Le forze dell’ordine mirano a far chiarezza anche su un quarto episodio riscontrato presso l’autonoleggio Saviancar. In mattinata, infatti, è stato ritrovato il foro di un proiettile in un furgone.

L’allarme, però, non ha colpito solo Frattamaggiore. Poco distante, precisamente a Casavatore, nella serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Libero Bovio. I militari hanno trovato due bossoli verosimilmente a salve nei pressi di un cantiere edile.