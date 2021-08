Spari al fruttivendolo per un presunto credito mai riscontrato, arrestato 38enne a Marigliano

Ha sparato contro il titolare di una rivendita all'ingrosso di frutta per un presunto credito nei suoi confronti, in realtà mai riscontrato. È accaduto lo scorso 20 giugno, in via Malatesta, a Somma Vesuviana, quando Raffaele Toscano, 38enne di Marigliano già noto alle forze dell'ordine, ferì con tre colpi d'arma da fuoco la vittima, un uomo di 59 anni.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Toscano con l'accusa di tentato omicidio; l'uomo è già detenuto per il fermo effettuato nei suoi confronti il 26 giugno scorso.