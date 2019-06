CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 23:03

Un gesto di sfida, un modo per mostrare i muscoli, almeno nell’ottica distorta di chi decide di impugnare un’arma per riempire il proprio sabato notte. Un atto dimostrativo che ha provocato spavento nel pieno della movida del Vomero. Partono da qui le indagini condotte sull’ennesimo episodio di bullismo consumato nelle ore notturne, tra bar e localini aperti, nel cuore dello struscio collinare. Siamo intorno alla mezzanotte di sabato, quando qualcuno ha esploso almeno tre colpi di pistola, puntando l’arma verso il cielo. Stando a quanto emerso finora, attraverso testimonianze raccolte sul posto, si è trattato di un gesto dimostrativo, una sorta di sfida, di prova del fuoco in una zona frequentata da tanti ragazzi. Siamo in via Scarlatti, punto di arrivo per chi viene dai quartieri dell’area nord (tramite la metro collinare), ma anche per i tanti ragazzi che si muovono in scooter, la situazione è degenerata nel giro di pochi minuti. Prima gli spari in aria, con una pistola a salve, una sorta di scacciacani che ha comunque espulso dei bossoli (uno dei quali è stato trovato e sequestrato), poi la fuga generale. A pochi metri di distanza, questa volta in piazza Immacolata, è successo un altro episodio strano, di difficile lettura: una rissa culminata nell’ennesimo gesto risolutivo, quello della pistola mostrata in aria. Non è chiaro se sono stati esplosi o meno dei colpi. Indagine condotta dai carabinieri, al lavoro gli uomini del maggiore Luca Mercadante, in entrambi i casi gli interventi sono stati immediati e risolutivi. Dopo il panico dei primi minuti, la situazione è tornata subito alla calma e sono state avviate le indagini.