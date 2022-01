Colpi d'arma da fuoco contro auto a Frattaminore: indagini in corso

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro un'auto a Frattaminore, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Filippo Turati, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore, allertati dalla segnalazione di esplosioni di colpi d'arma da fuoco.

I militari hanno trovato e poi sequestrato un'auto centrata da circa 15 proiettili, il cui calibro è in fase di accertamento. Non risultano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.