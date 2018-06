Spari ai baretti di Chiaia, accordi in cella per salvare il figlio del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 23:33

Come due genitori di alunni di Liceo che vengono scoperti a marinare la scuola, provarono ad appianare la situazione. In che modo? Cercando una linea comune sulla stessa versione dei fatti, all’insegna dell’evitiamo contraddizioni e «sistemiamo la cosa». Solo che a cercare una sintesi non ci sono due genitori ansiosi per il destino scolastico dei figli, ma risse e tentati omicidi a colpi di pistole e tirapugni. Quanto basta a spingere i giudici a sottolineare il rischio di inquinamento probatorio e di fine mafioso.Di cosa stiamo parlando? Delle intercettazioni in una sala colloqui del carcere di Poggioreale, nel corso della quale il presunto boss di Fuorigrotta Vitale Troncone spiega alla moglie la strategia per evitare che il figlio venga processato e condannato per gli spari di via Carlo Poerio.