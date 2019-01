Colpi di pistola contro i carabinieri, 29enne fermato dopo due mesi nel Napoletano

È stato arrestato dai carabinieri il secondo responsabile della fuga durante un controllo a Casandrino nel corso del quale fu esploso un colpo di pistola contro l'auto dei militari. Domenico Chianese, 29 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Giugliano a Trentola Ducenta in un'abitazione messagli a disposizione di un amico.



In fuga da oltre due mesi, dopo aver trascorso anche un periodo all'estero, Chianese utilizzava l'abitazione come punto di appoggio ma aveva le valige già pronte per una nuova destinazione. Il proprietario dell'alloggio è stato denunciato per favoreggiamento.



Il 14 novembre scorso a Casandrino il pregiudicato, che era a bordo di una moto in compagnia di un complice, arrestato poco dopo, non si fermò all'alt dei carabinieri. Ne nacque un inseguimento per le strade del paese. L'arma utilizzata dai due fu recuperata dai militari in casa del nonno del complice di Chianese, che fu arrestato.

Giovedì 24 Gennaio 2019, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2019 15:52

