Spari contro la farmacia nel Napoletano, l'ombra del racket sul voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spari contro la farmacia a due passi dalla piazza, c'è l'ombra del racket. Serata del primo maggio tutt'altro che semplice, a Santa Maria la Carità, dove sei colpi di pistola hanno interrotto la giornata di festa e l'inizio della campagna elettorale per le amministrative. Sei proiettili esplosi contro la saracinesca della farmacia Kyros, in via Petraro, all'incrocio con via Motta Carità, praticamente a due passi dalla piazza, con la gente che ancora affollava i locali della movida. Sei colpi che, a quanto pare, nessuno ha sentito esplodere.Ad accorgersi del raid è stato un passante, che a piedi ha inavvertitamente calpestato dei bossoli e si è accorto dei fori nella saracinesca dell'esercizio commerciale. Subito è scattato l'allarme, con i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Sant'Antonio Abate, guidati dal tenente Andrea Riccio e dal maresciallo Giovanni Marchitelli, che hanno chiuso la strada e avviato i rilievi del caso. Al momento, però, gli investigatori non possono escludere alcuna pista.