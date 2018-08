Spari contro immigrato, manifestazione in piazza a Napoli

«Questo gravissimo episodio è l'ennesimo di una lunga sequenza di aggressioni e violenze contro i migranti, e in particolare gli uomini e le donne nere, che si sono moltiplicate in questi mesi, in questi giorni purtroppo anche in Campania dove contiamo solo nell'ultima settimana diverse aggressioni». È il momento di scendere in piazza, è il momento di dire basta e dobbiamo farlo adesso!

. È così che la Comunità senegalese di Napoli e gli attivisti della Rete antirazzista sono scesi in piazza oggi pomeriggio per una manifestazione di protesta dopo il ferimento, ieri sera, di un immigrato a Napoli. Il presidio ha avuto il suo concentramento in piazza Garibaldi.

Pierre Pereira, presidente della comunità senegalese di Napoli, parla esplicitamente di «ansia e paura»: «Sono aggressioni mirate contro chi ha la pelle nera, poteva capitare a chiunque di noi». In meno di una settimana in Campania sono stati dieci i casi di aggressioni contro persone di colore, ricorda la Cgil.

L'aggressione ad un cittadino nigeriano a Villa Literno, ad un immigrato dal Mali colpito con pistola a pallini a San Cipriano, tre cittadini del Bangladesh pestati al Lago Patria, un altro nigeriano picchiato al Vomero mentre chiedeva l'elemosina, un richiedente asilo aggredito a Nola (e poi il caso di un cittadino marocchino lasciato morto fuori l'ospedale di Maddaloni su cui si stanno facendo accertamenti pensando a una morte sul lavoro)

. Rivolgono, però, anche un invito: ad evitare

strumentalizzazioni a effetto che fanno diventare le aggressioni agli immigrati il «problema immigrazione», trasformando anche in questi casi le vittime in colpevoli!

.

È un momento in cui la violenza razzista si sente legittimata e questo è un problema su cui la politica e i media in primis devono farsi delle domande

, concludono.

Intanto gli attivisti ricordano i casi degli ultimi giorni. «