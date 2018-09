Spari contro un'auto parcheggiata in un cortile privato nel Vesuviano

Venerdì 7 Settembre 2018, 18:50

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO. Almeno quattro i colpi esplosi ieri mattina presto contro un’automobile parcheggiata all’interno di un cortile privato in viale dei Platani. Sul posto i carabinieri della locale stazione indagano sulla vicenda, rinvenuti diversi bossoli.Le indagini tutt’ora in corso sono volte a fare luce sulla vicenda avvenuta ieri mattina, poco prima delle sette. A rompere il silenzio in uno dei vialetti alberati della città ai piedi del Vesuvio, è stato il boato a raffica di diversi colpi di arma da fuoco esplosi all’interno di una proprietà privata in viale dei Platani. Ignoti, almeno in due, a bordo di un mezzo si sono avvicinati dinanzi al cancello della proprietà di un cinquantenne ed esploso diversi colpi di pistola – almeno quattro stando ai bossoli rinvenuti poco dopo sul selciato dai militari dell’arma – dirigendoli contro un’auto, una Tuareg, parcheggiata nel cortile. Pochi minuti dopo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione avviando subito le prime indagini.Nessun testimone ma alcune telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio avrebbero ripeso qualche scena che potrebbe presto rivelarsi decisiva a stringere il cerchio attorno ai responsabili. Intanto la vittima, incensurata, in sede di denuncia ha riferito di non avere ricevuto alcuna minaccia o richiesta estorsiva. La stessa autovettura colpita dai proiettili, attualmente in uso dell’uomo, non risulterebbe di sua proprietà ma di un familiare.Un atto intimidatorio, un avvertimento? Un errore di persona? Tutta da chiarie, dunque, la vicenda del raid della scorsa mattina, nessuna pista è esclusa al momento dagli inquirenti che indagano ad ampio raggio, il fatto, inoltre, potrebbe essere legato ad una vicenda avvenuta nella vicina Massa di Somma poco tempo prima.